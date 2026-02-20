木村拓哉が自身のInstagramを更新。スーツ姿で窓辺に佇む、最新ショットを公開した。

【写真】スーツ姿で窓辺に佇む木村拓哉／木村拓哉×猪狩蒼弥の2ショット【動画】木村拓哉が映画『教場』への思いを語る『Requiem』幕間映像 他

■木村拓哉が“電波ジャック”に気合い「俺もそろそろ行ったります」

本日2月20日に、木村が主演を務める映画『教場 Requiem』が公開。木村は「おはようございます！本日、教場Requiem公開日。キャストの皆んなも、朝から色々とありがとう。俺もそろそろ行ったります」と綴り、“電波ジャック”を行っている、綱啓永や猪狩蒼弥（KEY TO LIT）らを労いながら、気合いを入れた。

写真には、ブラウンのスーツを纏い、大きな窓の前で片手をポケットに入れて佇む木村の姿が。細身スーツが多い木村の、ゆとりのあるスラックスパンツも新鮮な印象だ。

■木村拓哉×猪狩蒼弥が『ノンストップ！』ポーズ！

なお、『教場』の公式Xでは、『ノンストップ！』に出演した木村と猪狩の2ショットも公開。親指と人差し指を立てて前に突き出す『ノンストップ！』ポーズをキメている。

SNSには、「やっぱりキムタクってかっこい～」「がちで顔かっこいい」「木村さんと猪狩くんのツーショット最高すぎる…！」「キムタクえぐいかっこいい」「このツーショは胸アツ」「素敵な2ショット」の他、「キムタクの“沈黙の演技”すごすぎる」「涙腺崩壊」など、映画の感想も続々と反響が寄せられている。

■木村拓哉が映画『教場』への思いを語る『Requiem』幕間映像

■ハイネック×スーツ姿の木村拓哉による映画『教場 Requiem』動画