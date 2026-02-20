ブルージェイズの岡本和真内野手が19日（日本時間20日）、米フロリダ州ダンイーデンの春季キャンプでライブBP（実戦形式の打撃練習）に参加した。前日には早出で守備練習も行うなど、精力的な日々を送っている。現地メディアは、課題の三塁守備にも好印象を抱いているようだ。

■22日のフィリーズ戦に出場予定

この日は、マーク・シャパイロ球団社長がブルージェイズのキャンプ施設を訪問。岡本のライブBPにも熱視線を送るなど、選手たちの仕上がりを確認した。

岡本は4打席で安打こそ放てなかったものの、その後のフリー打撃で快音を連発。前日には早出の守備練習にも参加し、三塁のポジションでマシンによるノックを受けた。米メディア『ジ・アスレチック』のジェイソン・スターク記者は、岡本の三塁守備について「第一印象は、柔らかなグラブさばきだね」と評価した。

指揮官のジョン・シュナイダー監督によると、岡本は21日（同22日）のフィリーズ戦でオープン戦デビュー予定。その後3試合に出場し、ワールド・ベースボール・クラシックの日本代表「侍ジャパン」に合流すると見られている。代表でも、主に三塁手を務めることになりそうだ。