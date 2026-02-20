Snow Man宮舘涼太、ゆるっと部屋着スタイルで「CHEER」表紙＆巻頭に登場
Snow Man・宮舘涼太が、3月2日発売のムック「CHEER（チア） Vol.67」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。ゆるやかな部屋着スタイルを披露したほか、インタビューではアイドルとしての熱い思いを語っている。
【写真】宮舘涼太、ノースリーブ＆ロンググローブの斬新な衣装で『SPRiNG』表紙に初登場
4月から放送がスタートするオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』で、連続ドラマ初主演を務め、アンドロイド役を演じる宮舘。今回はルーズなモヘアニットを着用し、ゆるやかな部屋着スタイルで登場。寝転がって目を閉じるなど、リラックスムードの中で撮影が行われた。ブランケットを被ったり、コントローラーを手にゲームをプレイしたりと、おうちデートを楽しむ様子のカットが満載。「CHEER Vol.65」に登場した目黒蓮、「Vol.66」に登場した佐久間大介に続き、宮舘もメガネ姿を披露している。
インタビューでは「“アイドルとして”守りたいもの、守っていることとは？」との質問に対し、「この事務所の縦のつながりというか、しきたりというか、そこですかね。たとえば昨年末、3年ぶりにカウントダウンコンサートが復活しましたが、昔から受け継がれてきたことというのは、この事務所にいる人間として守っていきたいと思います。それで世のなかが少しでも活気にあふれるのであれば、日本でアイドルをやっていることが誇りに思えるような気がするんです。それは守り続けていきたいものですね」と、アイドルとしての熱い思いを語っている。
「CHEER Vol.67」は、宝島社より3月2日発売。
