「第49回日本アカデミー賞」話題賞・作品部門は『ファーストキス 1ST KISS』、俳優部門は松村北斗に決定
第49回日本アカデミー賞「話題賞」の最終結果が発表され、作品部門で『ファーストキス 1ST KISS』、俳優部門で松村北斗が選ばれた。
【動画】『ファーストキス 1ST KISS』松たか子＆松村北斗の運命を描くロングトレーラー
今回で49回目の開催を迎える“日本映画界最高の名誉”日本アカデミー賞（授賞式は3月13日開催）。
1980年の「第3回日本アカデミー賞」から創設された“話題賞”は、ニッポン放送の看板番組『オールナイトニッポン』リスナーの「今年、最も話題を集めた」と思われる作品と俳優を投票で決定するもので、歴史と伝統を誇る日本アカデミー賞全部門の中で一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞となっている（※選考対象作品：2025年1月1日〜12月31日までの期間に公開され、選考基準を満たした作品）。
この話題賞の投票が1月31日に締め切られ、最終結果が2月19日のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜25時）内で発表された。
今回の日本アカデミー賞・話題賞は、作品部門で『ファーストキス 1ST KISS』が、俳優部門で同作と『秒速5センチメートル』で好演した松村北斗が選ばれた。
なお、ニッポン放送では今年も日本アカデミー賞授賞式の模様を放送。各賞受賞者のスペシャルインタビューも交え、『オールナイトニッポン0（ZERO）〜第49回日本アカデミー賞スペシャル〜』として、3月13日27時から放送する。
【動画】『ファーストキス 1ST KISS』松たか子＆松村北斗の運命を描くロングトレーラー
今回で49回目の開催を迎える“日本映画界最高の名誉”日本アカデミー賞（授賞式は3月13日開催）。
1980年の「第3回日本アカデミー賞」から創設された“話題賞”は、ニッポン放送の看板番組『オールナイトニッポン』リスナーの「今年、最も話題を集めた」と思われる作品と俳優を投票で決定するもので、歴史と伝統を誇る日本アカデミー賞全部門の中で一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞となっている（※選考対象作品：2025年1月1日〜12月31日までの期間に公開され、選考基準を満たした作品）。
今回の日本アカデミー賞・話題賞は、作品部門で『ファーストキス 1ST KISS』が、俳優部門で同作と『秒速5センチメートル』で好演した松村北斗が選ばれた。
なお、ニッポン放送では今年も日本アカデミー賞授賞式の模様を放送。各賞受賞者のスペシャルインタビューも交え、『オールナイトニッポン0（ZERO）〜第49回日本アカデミー賞スペシャル〜』として、3月13日27時から放送する。