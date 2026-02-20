メ～テレ（名古屋テレビ）

子育てと親の介護の両方を担う「ダブルケア」。晩婚化や高齢化を背景に、いま増えています。当事者たちの思い、そして名古屋の「支援カフェ」は―。

朝6時すぎ。1日は父の体を拭くことから始まります。

「ちょっと冷たいけど」（西川規衣子さん）

「うるさいね、本当に冷たい」（父）

西川規衣子さん、40歳。三重県の自宅で父を介護しています。

「洗濯物も多いし、全部シーツをはがしたり、失禁してしまっているので」（西川さん）

父・國男さん(83)は、72歳の時に脳梗塞で倒れ、現在は日常生活で介助が必要な「要介護3」です。

西川さんは小学校と保育園に通う子を育てる母親でもあります。

「気が散っておじいちゃんが食べられないからあっちいっときな。おじいちゃんが気が散って手が止まっている」（西川規衣子さん）

介護のため、子どもとの時間は限られています。

「(保育園を)休ませてくれないの？」（次女）

「休めないよ」（西川さん）

「早帰り」（次女）

「早帰りもしないの」（西川さん）

「おじいちゃんの歯医者さんが家に来るし」（西川さん）

「いやだ、保育園行きたくない」（次女）

「今度休ませてあげる」（西川さん）

「いやだ！いやだ～！」（次女）

父の介護と子育ての「ダブルケア」。これが西川さんの“日常”です。

「仕事なら冷静に」身内介護の苛立ち

西川さんは、元・精神保健福祉士。介護士の資格も持っています。それでも…。

「仕事だと冷静に対応できるようなことも、どうしても身内だとすごくイライラする。(父が)11年・12年、生きると思っていなかったというか、ここまで自分の介護生活が長くなるとは思っていなかった」（西川さん）

母を早くに亡くし、“父にしてあげたい”という思いで続けてきた介護。

しかし、去年から父の認知症が進行し、夜も眠れない日が続きます。

「やっぱり寝不足がすごくつらい最近は。(父が)何回も何回も起きたりベットの柵をガタガタ揺らしてみたり、突然服を脱ぎだして全裸なったり、目が離せなくて」（西川さん）

当事者たちがわかり合える居場所

そんな中、西川さんが2カ月に1度、訪れる場所があります。

ダブルケアをしている人たちが集まる名古屋の「ダブルケアカフェ」です。

支援団体「ダブルケアパートナー」と名古屋学院大学が運営しています。

「父がひどくなってきた時期と小学校入学が重なったのが自分的にすごくしんどかった。朝は午前7時半出発だし、午後2時くらいには帰ってくるし、宿題見てあげなくちゃいけないし、習い事も増えるし」（西川さん）

「父は動けるけど5秒前のことは忘れるような人で、同居したけど古かったから建て直した。そうしたら(父は)自分の家だとわからなくて帰ろうとした」（ダブルケアをしている人・40代男性)

周りに同じ境遇の人が少ない当事者たちが気持ちをわかり合える場所です。

「きょうもすごく楽しくてたくさんお話ができて気持ちが軽くなった。在宅でダブルケアを継続していくために必要な場所」（西川さん）

ダブルケアの対応、自治体は―

内閣府によりますと、ダブルケアを行う人は、2012年時点で25万人以上いるとされています。自治体も正確な数字を把握していません。

「ダブルケアの対象になるのは、子育てをする方で、かつ介護をする方です。そちらを所管する部署とも調整しながら、どのような形で声を拾えるか考える必要があると思っております」（名古屋市 健康福祉局 介護保険課 武藤吉晃 課長）

名古屋市では、去年パンフレットを作成。子育てか介護か、主な内容の窓口で相談してほしいとしています。

ただ、当事者にとっては、どこに何を相談すればよいのか迷うこともあります。

「名古屋市では、専門の部署はございません。我々としては『高齢者の介護保険窓口』や『子育て窓口』でしっかりと受け止められるようにしていきたい」（武藤課長）

ダブルケアの孤立を防ぐ『いつでも一人じゃないよ』

制度が追い付かない中、孤立を防ごうとしている人がいます。

ダブルケアカフェを運営する支援団体「ダブルケアパートナー」の代表・杉山仁美さんです。

かつて、母の介護と子育てを同時に抱え、孤立しました。

「母の介護が始まった当初は子どもが3歳と1歳ですごく幼くて、みんな周りは子どもを親に預けて好きなことをしたり、元気な親と旅行に行ったり幸せそうな生活を送っていたけれど、私は子どもをおんぶして母の汚物の処理をしたり、なんで私だけと思うことがすごくたくさんあって、そんな時に分かり合える仲間がほしいと思って」（杉山さん）

2018年に団体を設立。7年半の介護の末、母を見送りました。

「お母さんがため込んでいるのかなと思っていたから(仲間ができて)安心したというか、やっと共有できる人が見つかったから、お母さんもそれが良かったのかなと思っている」（次女13歳）

そして今も中学生2人を育てながら、余命半年と宣告された父を支えています。

「みんなで集まる場所はなくしたくないし、つながれる場所は続けたいと思っている『いつでも一人じゃないよ』と言ってあげられる場所がずっと続けられたらいい」（杉山さん）