対象区間の全列車を表示できるように

JR東日本は2026年2月19日、新たな新幹線予約サービス「JRE GO」を同年秋ごろに開始すると発表しました。

【なにが変わる？】これが新たな新幹線予約サービス「JRE GO」です（画像）

「JRE GO」では、新幹線予約が最短1分ほどで完了するとしています。

現状の新幹線予約サービス「えきねっと」では、利用開始手続きから予約完了までに多くのステップが必要で、平均して十数分を要します。こうした手順を簡略化するため、「JRE GO」では検索結果の表示を改善。従来は3本に限られていた検索結果を、1回の検索で対象区間の全列車を表示できるようにします。

さらに、シートマップ上で号車・座席位置・併結列車（はやぶさ、こまち など）を同時に表示し、希望の列車をスピーディーに選択できるとしています。

また予約の変更についても、トップ画面から直近の予約にすぐアクセスでき、迅速に変更手続きが可能となります。

ただし、対象は東京〜上野間発着を除くJR東日本エリアに限られ、東北・秋田・山形・上越・北陸（東京〜上越妙高）の各新幹線駅相互間の利用に対応します。交通系ICカードやモバイルSuicaなどを紐づけて乗車する「新幹線eチケット」専用の発売となり、普通車自由席・指定席・TRAIN DESK・グリーン車・グランクラスの予約が可能です。

えきねっとは利用者が1000万人を超える一方で、会員登録の手間、列車比較のしづらさ、直前での予約変更の難しさなどについて改善を求める声が多く挙がっており、乗車日当日の予約が半数を占める新幹線利用において、これらは大きな障壁となっていたといいます。

「JRE GO」は秋の開始に先だち、2026年4月20日から先行試用版サービスをリリースするということです。