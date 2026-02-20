ミラノ・コルティナオリンピック。日本時間20日、フィギュアスケート女子フリーに出場した新潟市出身の中井亜美選手は、初出場ながら銅メダルに輝きました。



冬季五輪のフィギュアスケート女子では、日本史上最年少のオリンピックダリストに……試合後、はじけるような笑顔を見せながらインタビューに応じた中井選手のコメントです。





＜以下、試合後インタビュー全文＞Ｑ.中井選手、おめでとうございます。ーありがとうございます！Ｑ.銅メダルです。オリンピックメダリストです。ー「正直本当にびっくりしていますし、ショート終わった時点では順位も1番で緊張していたんですけど、今回の演技前はしっかりと自分自身落ち着いてできてましたし、緊張もほとんどしていなかったので。本当にいつも通りの自分をしっかりと出せたと思うので、その結果こうやって銅メダルという形で終われたことが本当にうれしいです」Ｑ.最終滑走でしたがいつも通りできましたか？ー「そうですね。思っていた以上に緊張もなく『みんな頑張っているから自分も頑張ろう』という気持ちに自然と切り替わって。『このオリンピックを存分に楽しむぞ』という気持ちでいけたので、それがよかったのかなと思います」Ｑ.点数を見てから、少し時間があって喜んだかと思うが？ー「どこに順位がでるか分からなくて（笑）自分自身『いま何位なんだろう』ぐらいの気持ちで見ていたら、名前の横に『３位』と書いてあって。それですごくびっくりして、本当に現実なのか疑うぐらいびっくりしました」Ｑ.メダリストになった実感は湧いてきましたか？ー「まだ湧いてないんですけど、すごくメダルも重いですし、いつもの試合と違って重さを感じるので、だんだんと実感はついてくると思います」Q.改めて、初めてのオリンピックを振り返っていかがでしたか？ー「今回の初めてのオリンピック、すごく楽しめましたし、本当に夢の舞台でこうやって演技するだけでもすごいことなのに、こうやってメダルもとれて。本当に夢がかなった気分です」Q.坂本選手と一緒に上った表彰台はいかがでしたか？ー「オリンピックでこうやってメダルをとって、同じ表彰台にのるというのは本当に最初で最後だと思っているので。今回こうやって一緒に表彰台にのれたことがすごくうれしいです」Q.次に向けては？ー「これからまだ競技人生が長いと思うんですけど、次のオリンピックもまた帰ってこられるように。もっともっと頑張らないといけないところもたくさんあると思うので、しっかりと頑張って、またこれよりもっといい景色が見られるように頑張りたいです」最後はカメラに向かって輝かしいメダルを見せ、会場を後にした中井選手。今後の活躍に期待が集まります。