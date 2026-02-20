小原正子、深夜に耳の痛みを訴えた娘の診断結果「早く対処してあげたらよかった」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が19日に自身のアメブロを更新。深夜に耳の痛みを訴えた娘・こうめちゃんの診断結果を明かした。

この日、小原は「深夜3時頃から耳が痛くなり寝られなくなってしまったこうめちゃん！」と、こうめちゃんが夜中に耳の痛みを訴えたことを報告。「これは中耳炎やな」と推測しつつも、すぐに対処できなかったそうで「自分の眠さに負けたお母さん ばかばかばかーーー早く対処してあげたらよかった。。」と後悔の念をつづった。

その後「朝一番で診察してもらいにきました！」と病院へ向かったことを明かし、続けて更新したブログでは「深夜の耳の痛みはやはり中耳炎でした」と診断結果を報告。「熱がなくても、風邪じゃなくても、鼻水ずるずるしてなくても中耳炎になることもあるみたいです」と述べ「中耳炎もまだとても軽い状態で、ほっ」と安堵した様子を見せた。

最後に、苦い抗生剤を飲ませるために服薬を補助するお菓子を活用したことを紹介し「おいしーーーーーー」「あっさり お薬飲めてよかった」と、こうめちゃんが嫌がらずに薬を飲めたことを喜ぶ様子でコメント。「あると便利！！」とつづり、ブログを締めくくった。