USJ、クロミ主演のドラマ配信決定「アタイと一緒に、新しい自分見つけるよ！【あらすじ＆コメント】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）はサンリオの人気キャラクター「クロミ」が主演を務める、初の連続ショートドラマの配信を決定した。きょう20日からUSJの公式SNSで第1話を公開する。
【画像多数】かわいいが勢ぞろい！USJのサンリオグッズ
本作は、3月27日に開始するストリート・ショー『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』に向けて、クロミたちのバンド「BLACK DREAMS BLOOM」が自分自身と向き合いながら挑戦を重ねていく姿を描くショートドラマとなっている。
本ショートドラマの世界観と連動し、『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』をより楽しめる新グッズが登場。ライブ参戦の定番アイテムとして人気の「マフラータオル」は、ロックテイストを取り入れたデザインにリニューアル。さらに、ライブ衣装をイメージしたディテールを取り入れた、クロミとマイメロディの「巻きつきぬいぐるみ」や、クロミとマイメロディのビジュアルを大胆にあしらった「Tシャツ」もラインアップする。
USJは3月31日に開業25周年を迎えるのを記念して 3月4日から2027年3月30日まで、25周年テーマ“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のもと、想像を超えた自分に出会える特別な体験にあふれる1年を届ける。
【あらすじ】
25周年バージョンの新たなライブに向けて、クロミたちのバンド「BLACK DREAMS BLOOM」が、メンバー編成を一新し、新しいスタイルづくりに挑むストーリー。演奏技術に長けたメンバーたちが集まる一方で、ダンスや表現、パフォーマンスへの向き合い方はそれぞれ異なり、自信や迷いを抱えたまま、練習が始まっていく･･･。そんな中、クロミは演奏スキルだけに満足せず、踊りながらの演奏や声を使った表現、観客参加型のパフォーマンスなど、一人ひとりが“まだ知らない自分”に出会うための課題をメンバーにぶつけていく。思うようにいかない練習やぶつかり合いを重ね、仲間と向き合う中で、クロミ自身もまた自分のあり方と向き合うことになるのだった。そして、新しいライブへと向かう準備期間を通して、クロミと仲間たちは“なりたい自分”へ踏み出していく！
「さあ！新しいスタイル、見つけるよー！」その一言とともに、“世界クロミ化計画”の新たな一歩が始まる。
【クロミコメント】
「クロミーズ、ちゃんとついてきてる？このドラマはさ、アタイが一人でカッコつける話じゃないんだ。うまくいかない日も、自信なくなる瞬間も、アタイだけじゃなくて、バンドのみんなも、同じように迷いながら進んでる。強がってるだけじゃ、前には進めない。だからアタイも、仲間たちも、挑戦する。それぞれが悩んで、ぶつかって、少しずつ変わっていくとこ、ちゃんと見えるはずだからさ。だからクロミーズも、自分の可能性から目ぇそらさないで。最後まで、ちゃんとついてきてよ。さあ、アタイと一緒に、新しい自分見つけるよ！」
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） &TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026Universal Studios.
（C） Nintendo
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6020307
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
