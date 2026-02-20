『バイオハザード』夢グループのコラボ商品、まさかの完売でネット衝撃「誰が買うねんと思いきや」「猛者が50人もいて草」
27日発売の人気ゲーム『バイオハザード』シリーズの最新作『バイオハザード レクイエム』と、通信販売事業の「夢グループ」のコラボ商品「バイオハザード レクイエム」恐怖の悪夢セットが即日完売したことが、夢グループの公式Xにて発表された。
【動画】まさかの完売（笑）気になる『バイオハザード』夢グループのコラボ商品
発売前、「夢グループ」石田重廣社長は自社公式Xで「世界的に有名なビデオゲーム『バイオハザード』最新作の宣伝を保科有里さんと一緒にやらせていただくことになりました」と告知し、「バイオハザードと夢グループのコラボ商品『恐怖の悪夢セット』も販売します」と紹介。「昭和の雰囲気がクセになる」と話題の、石田社長、アシスタント・保科有里が出演する“謎の通販CM”動画も投稿。
また、『バイオハザード』公式Xでも、同動画を公開しつつ、「『バイオハザード レクイエム』×夢グループのコラボ商品『恐怖の悪夢セット』発売が決定！」「夢グループ公式サイトで【おひとり9セットまで】ご購入頂けます。テレビショッピング映像も是非お楽しみください」と紹介していた。
恐怖の悪夢セットは、ゲームソフトに加えて“夢ぶら下がり健康器”同梱されたもので、価格は1万9800円の限定50セットで販売。そして、まさかの公式Xで「本日予約を開始した「恐怖の悪夢セット」は、おかげさまで完売いたしました。ありがとうございました」と伝えられた。
これにネット上では「腰や背中のこわばりをとろうとする猛者が50人もいて草」「やっぱりぶら下がり健康器はいつの時代も需要があるのね」「誰が買うねんと思いきや、さすがの営業力！」「夢グループすごw力技抱き合わせ販売」など驚きの声が出ている。
