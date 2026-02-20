中道・小川淳也代表“オガジュン構文”話題に「訓練しなきゃいけない」 前向きな反応も「面白い評価ですね」
中道改革連合の小川淳也代表が、17日放送のBS番組『報道ライブインサイドOUT BS11』（後9：00）に出演。ネット上で話題となっている「オガジュン構文」について語る一幕があった。
【動画】中道・小川淳也代表“オガジュン構文”に本音
上野愛奈アナから「最近、ネット上では“オガジュン構文”と…。なかなか結論が先に…小川さんからは聞けないというご意見が…」と向けられた小川代表は、ニヤリとしながら「申し訳ないですね」とコメント。
上野アナが「やっぱり、今、わかりやすくワンフレーズでスパッと言ってくれるのが、どうしても若い方には響きやすい」と続けると、政治アナリストの伊藤惇夫氏が「かつて、田中角栄さんが面白い言葉を残していて。『まず結論を言え！理由は3つ以上述べるな』という言葉があるんですよ」と語っていった。
これを受け、小川代表は「大事なお叱り、苦言として…。やっぱり、訓練しなきゃいけないでしょうね。こういうネット時代だから、なおさら」としみじみ。「でも、長い話が“構文”だっていうのは、面白い評価ですね。構文であるとすら扱ってもらえないとしたら、一応構文の仲間入りしているという…」と前向きに語っていた。
