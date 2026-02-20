¡ÚÂ®Êó¡Û¡È¹â»ÔÆâ³Õ2.0¡É»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¡Ê3¡Ë¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¡¡¡ÖÀ®Ä¹¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Þ¤¯¤ë¡×
¹â»Ô¼óÁê¤¬20Æü¸á¸å2»þ¤«¤é½°µÄ±¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Î¤¦¤Á¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ®Êó¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºö¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ÁÏÌô¤Ê¤É¤Î17¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÂçÃÀ¤ÊÅê»ñÂ¥¿Ê¤äµ¬À©¡¦À©ÅÙ²þ³×¤È¤¤¤Ã¤¿Áí¹ç»Ù±çºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¼«¤é¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ½¢Ç¤±éÀâ¤Ç»È¤Ã¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡Ä¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À®Ä¹¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬°ÍÂ¸¤·¡¢Ì±À¸ÍÑ¤Ë¤â¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¾åÎ®¤ÎÊª»ñ¤ò´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¹ñ¤Î¼çÄ¥¤ËÂ¾¹ñ¤ò½¾¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ÎÆ°¤¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë·ÐºÑ¡¦»ñ¸»¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤È¡¢°ÍÂ¸Ã¦µÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÆ±»Ö¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÉßÀß¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤ÊÌòÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¡×¡¢¡ÖÁí¹çÅª¤Ê¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯µ¡Ç½¤Î¹½ÃÛ¡×¡¢¡Ö¡ØÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡Ù¤ÎÁÏÀß¡×¡¢¡Ö°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸¶»ÒÏ§¤ÎºÆ²ÔÆ¯¡×¡¢¡Ö¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ä¼¡À¤Âå·¿ÃÏÇ®È¯ÅÅÀßÈ÷¤Ë·¸¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹½ÃÛ¡×¡¢¡Ö¿åÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ä»ñ¸»³«È¯¡¦»ñ¸»½Û´Ä¡×¡¢¡ÖÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤Î³¤Äì¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»ñ¸»¤Î³èÍÑ¡×¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅªÀ¯ºö¤òµó¤²¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®²½¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¡ØÎáÏÂ¤Î¹ñÅÚ¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¡Ë²½¡Ù¤ò¿Ê¤á¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÉºÒÄ£¤äÃÏÊýËÉºÒ¶É¤òËÜÇ¯Ãæ¤ËÀßÎ©¤¹¤ëË¡°Æ¤ÎÄó½Ð¤ä¡¢¼óÅÔµ¡Ç½¤òÊ¬»¶¤·Â¿¶ËÊ¬»¶·¿·ÐºÑ·÷¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¤ÎÀÕÌ³¤Èµ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¤òµÞ¤°¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¡Åç¤äÇ½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£