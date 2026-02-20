1児の母・ゆうこす、アーティスト夫＆息子との日常写真が話題「バンザイ寝可愛すぎる」「幸せを体現してる」
【モデルプレス＝2026/02/20】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が2月19日、自身のInstagramを更新。家族の添い寝ショットを公開した。
【写真】産後20kg減インフルエンサー「バンザイ寝可愛すぎる」アーティスト夫＆息子と添い寝する姿
ゆうこすは「幸せって、こういうことですな〜」とつづり、夫と息子の3人で川の字で添い寝している日常写真を投稿。菅本と息子は両手を万歳の形にあげた状態で寝ており、揃ったポーズになっている。
この投稿にファンからは「バンザイ寝可愛すぎる」「幸せすぎる」「みんな赤ちゃんみたい」「ほっこりする」「幸せを体現してる」などといった声が寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」で、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
