KEY TO LIT猪狩蒼弥「教場」出演は木村拓哉からの提案で実現「元々いないキャラクターなんですよ」抜擢理由明かす

KEY TO LIT猪狩蒼弥「教場」出演は木村拓哉からの提案で実現「元々いないキャラクターなんですよ」抜擢理由明かす