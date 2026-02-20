KEY TO LIT猪狩蒼弥「教場」出演は木村拓哉からの提案で実現「元々いないキャラクターなんですよ」抜擢理由明かす
【モデルプレス＝2026/02/20】KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥が2月20日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。映画「教場」で共演した俳優・木村拓哉との秘話を明かした。
同日公開された「教場 Requiem」に警察学校の生徒・渡部流として出演している猪狩。「ぽかぽか」では、同映画にて教官・風間公親を演じた木村との初対面を振り返る場面があった。現在、黒髪短髪のスタイリングである猪狩は「1〜2年前まで金髪で襟足を伸ばしているスタイルだった」と前置き。金髪だった当時、木村と隣のスタジオで収録していたことがあったと回顧し「ご挨拶に行ったんですよ。『はじめまして。猪狩蒼弥です』と言ったら（木村が）『お前襟足なげぇな』と。僕は、話しかけてもらえると思ってなくてオロオロして。そしたら、後日マネージャーさんから『教場に出るかもってなってます』と。『こんなにいっぱい（俳優が）いらっしゃって、なんで俺？』って聞いたら木村さんがキャスティング会議のときに『あの襟足長いやつ出したら面白いんじゃない』って言ってくださった」とキャスティング秘話を明かした。
続けて猪狩は「襟足キャスティングです」とユーモアたっぷりに伝えつつ、木村には恐れ多くて事実を確認できていないと口に。しかし、「監督に『本当ですか？』って聞いたら『まあそんな感じ』って」と話した。さらに「最初、絶対犯人役だと思って。悪役だと思ったら『いついつまでに髪切ってください』って言われて」と生徒役として出演が決まったことに驚いたそう。また「わかんないですけど、渡部流って役は足された感じが結構あって」「元々いないキャラクターなんですよ」と後から作られたキャラクターだとも語っていた。（modelpress編集部）
