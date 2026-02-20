松田美由紀、長女・ゆう姫の結婚祝いショット公開「豪華メンバー」「良い笑顔」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の松田美由紀が2月18日、自身のInstagramを更新。長女でアーティストの松田ゆう姫の結婚祝いの様子を公開した。
【写真】芸能一家の64歳女優母「豪華メンバー」38歳長女＆人気女優らが集結した結婚祝いショット
1月14日に自身のInstagramを通じてDリーガーでアーティストの後藤慶太郎との結婚を発表していたゆう姫。美由紀は「娘のゆう姫の結婚祝いに、女優の松本まりかちゃんと、現代アーティストの清川あさみちゃんがお祝いしてくれて、楽しい楽しい女子会でした！」と結婚祝いの会を開いたと記し、ゆう姫・松本・清川・自身の4ショットを公開した。
また、「松本まりかちゃんは、20歳の頃から家族のように付き合ってきたけど、最近は忙しくて会えてなかったけど、あさみちゃんがスペシャルゲストで呼んでくれた」と松本との関係も明かし「私のギャグで盛り上がって（笑）娘ちゃんも幸せそうだった。なんだか泣けてくる。可愛い女子会に参加できて、とっても楽しい夜でした！可愛い私の娘達！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ご結婚おめでとうございます」と祝福の声が続々と上がるとともに、「楽しそうな女子会」「豪華メンバー」「みんな良い笑顔」などと反響が寄せられている。
美由紀は、1983年に俳優の松田優作さんと結婚。長男は俳優の松田龍平、次男は俳優の松田翔太。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸能一家の64歳女優母「豪華メンバー」38歳長女＆人気女優らが集結した結婚祝いショット
◆松田美由紀、長女・ゆう姫の結婚祝い女子会公開
1月14日に自身のInstagramを通じてDリーガーでアーティストの後藤慶太郎との結婚を発表していたゆう姫。美由紀は「娘のゆう姫の結婚祝いに、女優の松本まりかちゃんと、現代アーティストの清川あさみちゃんがお祝いしてくれて、楽しい楽しい女子会でした！」と結婚祝いの会を開いたと記し、ゆう姫・松本・清川・自身の4ショットを公開した。
◆松田美由紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ご結婚おめでとうございます」と祝福の声が続々と上がるとともに、「楽しそうな女子会」「豪華メンバー」「みんな良い笑顔」などと反響が寄せられている。
美由紀は、1983年に俳優の松田優作さんと結婚。長男は俳優の松田龍平、次男は俳優の松田翔太。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】