アンガールズ山根、10歳娘が作ったオムライス公開「ケチャップの絵が特徴とらえてる」「パパへの愛が詰まってる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が2月19日、自身のInstagramを更新。娘が作ったオムライスを披露した。
【写真】1児の父・49歳芸人「ケチャップの絵が特徴とらえてる」10歳娘作のオムライス
山根は「完全娘（10歳）任せオムライス」と記し、ケチャップで「パパ」の文字や似顔絵などがかかれた娘の手作りオムライスを披露。「今まで手伝っていたのより数段美味しくなってる 味見しながら調整したみたい 最高！ありがとう！」と感動と娘への感謝をつづっている。
この投稿に、ファンからは「娘さん料理上手」「パパへの愛が詰まってる」「最高のオムライス」「ケチャップの絵が特徴とらえてる」「素敵」などと反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
