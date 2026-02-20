国家崩壊を懸念…？韓国前大統領の無期懲役判決日に“意味深投稿”、SUPER JUNIOR・シウォン

意味深な四字熟語の連続投稿が、憶測を呼んでいる。

SUPER JUNIORのメンバーで俳優のチェ・シウォンが、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の一審判決直後に投稿したメッセージに注目が集まった。

【写真】チェ・シウォン、本田圭佑と2SHOT

チェ・シウォンは2月19日、自身のインスタグラムに四字熟語が記された画像を掲載。注目を集めたのは、その投稿の変遷だ。

判決直後、まず「理解できない」という意味の「不可思議」を投稿したが、すぐに削除。その後、「不義必亡」「土崩瓦解」という文言を漢字で投稿した。

「不義必亡」は「正義に反すれば必ず滅びる」という意味で、「土崩瓦解」は「土が崩れ瓦が砕けるように完全に崩壊する」ことを指す。2つを並べることで、不正や不義が最終的に組織や国家体制の崩壊につながる可能性を示唆する警告的なメッセージとも受け取れる。

（画像＝チェ・シウォンSNS）

この投稿は、2024年12月3日の非常戒厳事態に関連し、内乱首謀の容疑で起訴された尹前大統領が一審で無期懲役を言い渡された直後に行われた。これを受け、ネット上では、普段から保守的な立場で知られるチェ・シウォンが、判決に対する心境を遠回しに示したのではないかとの憶測が広がっている。

実際、尹前大統領の支持者らからは「感動した」「慰められた」といったコメントが寄せられ、反響を呼んだ。

チェ・シウォンのこうした“信念に基づく発信”は今回が初めてではない。

2月17日にも、「政権と結託した偽の反対勢力」を意味するスペイン語「Enchufados」という文言を投稿し注目を集めた。また昨年には、アメリカの保守系政治活動家チャーリー・カークさんの死を追悼して物議を醸し、「政治的立場とは関係なく、キリスト教徒であり一家の長であった彼の死が悲しかっただけだ」と説明した上で投稿を削除した経緯もある。