ユニオンクリエイティブは、フィギュア「月岡恋鐘 セイリングセイラーver.」を10月に発売する。価格は29,700円。

本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりアイドル「月岡恋鐘」を1/6スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のPSR「月岡恋鐘[猫道カントリー]」のカードイラストを元に立体化したもの。

セイリングセイラー衣装のシルエットを活かした自然なポージング、髪の毛は、ふわりと広がるシルエットを意識した造形で軽やかさとボリューム感を両立している。

スカートや袖のシワ表現、リボンや装飾パーツの立体感や各部のディテールも作り込まれている。帽子は着脱可能な仕様でうさぎは固定していないのでお好きな位置に飾ることができる。

スケール：1/6

サイズ：

本体：全高約275mm

うさぎ：全高約90mm(耳まで)

THE IDOLM＠STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.