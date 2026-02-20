「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりフィギュア「月岡恋鐘 セイリングセイラーver.」が10月に発売月岡恋鐘[猫道カントリー]のカードイラストを元に立体化
【月岡恋鐘 セイリングセイラーver.】 10月 発売予定 価格：29,700円
10月 発売予定
ユニオンクリエイティブは、フィギュア「月岡恋鐘 セイリングセイラーver.」を10月に発売する。価格は29,700円。
本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりアイドル「月岡恋鐘」を1/6スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のPSR「月岡恋鐘[猫道カントリー]」のカードイラストを元に立体化したもの。
セイリングセイラー衣装のシルエットを活かした自然なポージング、髪の毛は、ふわりと広がるシルエットを意識した造形で軽やかさとボリューム感を両立している。
スカートや袖のシワ表現、リボンや装飾パーツの立体感や各部のディテールも作り込まれている。帽子は着脱可能な仕様でうさぎは固定していないのでお好きな位置に飾ることができる。
月岡恋鐘 セイリングセイラーver.
10月 発売予定
価格：29,700円
スケール：1/6
サイズ：
本体：全高約275mm
うさぎ：全高約90mm(耳まで)
／- ユニオンクリエイティブ公式 (@union_creative) February 20, 2026
📢本日予約開始
＼
『アイドルマスター シャイニーカラーズ』
月岡恋鐘 セイリングセイラーver.
― 1/6スケール完成品フィギュア ―
――――――――――――――――――
▶商品ページhttps://t.co/3tisJzUD6j
予約締切：2026年5月25日まで pic.twitter.com/xwN3LJFFV0
THE IDOLM＠STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.