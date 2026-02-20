BANDAI SPIRITS、「機動戦士Zガンダム」より「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」新商品の予告画像公開！「メッサーラ」が「ROBOT魂」で商品化か？
2月20日 公開
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」シリーズに関する予告画像を公開した。
今回同社の公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて予告画像を公開しており、画像のロゴより「機動戦士Zガンダム」の機体が「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」シリーズで商品化を予定している。
なお画像の大きなバーニアのようなものや独特なフォルムから、可変モビルアーマー「PMX-000 メッサーラ」と推測されるが、画像以外の情報はないため、今後の情報に期待したい。
――続報を待て。#ガンダムフィギュア #ROBOT魂 pic.twitter.com/o5ZdWMErXb- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) February 20, 2026
