東貴博、妻･安めぐみ＆次女と銀ブラデート…筑紫楼でランチ
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が20日までにオフィシャルブログを更新。妻でタレントの安めぐみと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの“銀ブラデート”の 様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
18日、「りくりゅうペア！」と題してブログを更新すると、東京・銀座にあるSEIKO HOUSEの時計塔をバッグに、マスク姿ながら笑顔を見せる東と次女を抱く安との家族３ショットとともに「今日は銀座でお買い物」と報告。「うた様のいないうちに」とつづり、フカヒレ専門店『筑紫楼』でランチを楽しんだことを明かした。
あまりの美味しさに料理の写真を撮り忘れてしまったという東。「食べかけのフカヒレ麺」として途中の一枚を公開し「美味かった〜」と満足げにつづった。
また、次女について「もか様は元気過ぎ」とし、東に抱きかかえながら体をのけぞらせる姿をフィギュアスケートの“りくりゅうペア”になぞらえ、「金メダル級でしょ」とユーモアたっぷりに表現。三越の屋上で元気いっぱいにはしゃぐ姿も披露。
最後は「杏仁豆腐だけちゃんと撮ってた」となめらかな見た目が食欲をそそる杏仁豆腐の写真を公開し、「がんばれニッポン！」とエールを送りブログを締めくくった。
この投稿にファンから「楽しそうなデート」「うたちゃんもフカヒレ食べたかったかも(笑)」や「りくりゅうペア、本当にすごかった！」「感動した！」「諦めない気持ちって大事」「りくりゅうペア・・素晴らしい！！！」「頑張っている姿に涙 涙･･デスね」などの声が寄せられている。
東と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
