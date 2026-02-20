青い「じゃがりこ」が待望の復活 魚介のうま味を詰め込んだ“海の幸”の味わい
カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる｢じゃがりこ｣ブランドより、青い海の幸の味わいをイメージした『青いじゃがりこシーフード味』を、24日から全国のローソン店舗で数量限定発売する。製品の青い色は、クチナシ色素由来。
【写真）いくつ食べたことある？ご当地じゃがりこ
「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生し発売30周年を迎えたロングセラー商品。
『青いじゃがりこシーフード味』は、2024年にローソン店舗限定商品として初めて発売した。鮮やかな青色のスティックという、これまでにない見た目が大きな驚きを呼び、発売直後からSNSを中心に話題に。「見た目はやばいけど味はうまい」（一部抜粋）といった声をはじめ、色に驚きつつも味わいを評価する反応が多く寄せられている。
昨年においては、こうした話題性とシーフードの味わいが支持され、数量限定商品でありながら好評となった。再販の要望も多かったことから、今回量限定での再発売が実現した。
