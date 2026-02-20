東京都教育委員会は２０２９年４月、デジタルツールを活用し、学びの自由度を高めた都立高校を港区白金に開校する。

自ら探究を深める「イノベーター（革新者）人材」や「グローバル人材」を育成しつつ、生徒の学習を個別に支えて国内外の難関大進学に導く。同じカリキュラムの一部を複数の既存校にも取り入れ、２８年度から先行実施する。

都教委によると、新設校では、ＡＩ（人工知能）を活用したデジタルテスト（ＣＢＴ）や、学習状況を可視化して教員と各生徒が相談できる学習管理システム（ＬＭＳ）を取り入れ、生徒が主体的に学ぶ姿勢を高める。世界で活躍する研究者や企業家との接点も多数作り、実社会での課題に興味を持ちながら学びを深められる体制を整備する。

１年次に必修科目を多く設けた後、２年次以降は自由選択の科目を大幅に増やして得意分野や興味関心を伸ばす。１年間を４期に分け、通学期（４〜６月、１０〜１２月）と学ぶ場所・方法が柔軟な自己選択期（７〜９月、１〜３月）を設定する。教室外での学びに単位を認定する仕組み作りも目指す。

都教委は導入する教育手法を「プラチナ（白金）・カリキュラム」と呼んで複数校で展開する。白金の新設校はカリキュラム実施の「基幹校」に位置づけ、教員の指導スキルを高める。校舎は都職員住宅跡地に建設し、入試の方法や定員などは今後検討する。

小池百合子知事は１８日の都議会第１回定例会の施政方針演説で、高校の新設に触れ、「デジタルの力や柔軟かつ自由な発想を取り入れ、学びたいという意欲に存分に応える」と述べた。都教委の担当者も１９日の教育委員会定例会で、複雑化する政治経済や変化の加速する世界情勢を挙げた上で、最先端の知識を主体的に学び、世界で生き抜く「自立した学習者」を育てる必要性を強調した。