藤竜也が主演を務めるNHK特集ドラマ『魯山人のかまど』の放送開始日が3月31日に決定。あわせて、イギリス人俳優のサイモン・ペッグの出演とキービジュアルが公開された。

参考：サイモン・ペッグが撮影の裏側明かす 『GCHQ：英国サイバー諜報局』のリアルさに驚き

本作は、日本の料理を美と捉え、芸術にまで高めた食と美の巨人・北大路魯山人の知られざる姿を描いた人間ドラマ。映画『ナビィの恋』『土を喰らう十二ヵ月』などの中江裕司が、脚本・演出を担当する。

世界中の食通を魅了してやまない和食。その真髄を究めることに人生を捧げたのが、北大路魯山人。食と美の巨人で、傲岸不遜、傍若無人……「近寄りがたい」「扱いづらい」というのが一般的なイメージだった。しかし、魯山人の考える和食の真髄は意外にも、四季折々の食材を生かし、それを愛でながら食べる家庭料理にあり、その考えは彼の生い立ちに根差していた。日本の原風景の中にある食材が、季節ごとに魯山人の手で、どのように唯一無二の料理になっていくのか。知られざる魯山人の姿を、彼を取材する女性記者の目を通して描き、その真髄に迫る。

主人公・北大路魯山人を藤、記事を書くため魯山人の元に通うようになる若手記者・田ノ上ヨネ子を古川琴音が演じる。そのほか、筒井道隆、一青窈、柄本明、中村優子、伊武雅刀、尾美としのり、満島真之介らがキャストに名を連ねている。

新たに出演が発表されたペッグは、『ショーン・オブ・ザ・デッド』をはじめとする“コルネット3部作”での脚本・主演や、『スター・トレック』『ミッション：インポッシブル』シリーズへの出演で知られるハリウッドスター。第4話に登場し、アメリカの大富豪ロックフェラー一族の3代目当主であり、日本の文化に魅せられ魯山人とも交流があったロックフェラー3世を演じる。ペッグは「台本を読んでとてもワクワクしました。日本の出演者のみなさんとともに、このドラマに出られることをとても光栄に思っています」と喜びのコメントを寄せている。

公開されたキービジュアルは、魯山人が実際に住んでいた家で撮影されたもの。魯山人（藤竜也）と取材記者のヨネ子（古川琴音）が縁側に座り、共に沈みゆく夕日を眺めている様子が切り取られており、2人が心を通わせていく物語を予感させるデザインとなっている。

●サイモン・ペッグ（ロックフェラー3世役）コメント台本を読んでとてもワクワクしました。日本の出演者のみなさんとともに、このドラマに出られることをとても光栄に思っています。ロックフェラーは魯山人を通じて日本の文化に対する驚きと敬意を抱いたのだと思います。ドラマの中のあるシーンを通じて、彼は日本文化の本質を突然、理解するのです。それはとても美しいシーンです。神の啓示のようでもあり、和解を象徴するシーンでもあります。魯山人が実際に暮らして料理をした場所で、それを演じることができたのは、この上なくすてきな経験でした。（文＝リアルサウンド編集部）