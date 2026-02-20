¡ÚÂ®Êó¡Û¡È¹â»ÔÆâ³Õ2.0¡É»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¡Ê2¡Ë¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù ¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñÉÔÂ¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡× ·ÐºÑÀ®Ä¹¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¡Ö¤¿¤á¤é¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×
¹â»Ô¼óÁê¤¬20Æü¸á¸å2»þ¤«¤é½°µÄ±¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Î¤¦¤Á¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ®Êó¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
±éÀâËÁÆ¬¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤ËÂ³¤¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤¬¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ï¹ñÆâÅê»ñ¤ÎÉÔÂ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Åê»ñ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤«¤«¤ëÊ¬Ìî¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¡Ö´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡×¤ä¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Åª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹ñÆâ³°¤ËÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¢¸ÛÍÑ¤È½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬²þÁ±¤·¡¢»ö¶È¼ý±×Áý¤¬ÀÇ¼ýÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¥Ñ¥¤¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÄÂ¶â¾å¾º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¤È¤Î¹Í¤¨¤òÈäÏª¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿²áÅÙ¤Ê¶Û½Ì»Ö¸þ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñÉÔÂ¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤¬°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢´±Ì±¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÀ¯ºö¤¬Âç¤¤ÊÄ¬Î®¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤ÊºâÀ¯»Ù½Ð¤òÈ¼¤¦»º¶ÈÀ¯ºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬»º¶ÈÀ¯ºö¤ÎÂç¶¥Áè»þÂå¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿®Ç§¤òÂ»¤Ê¤¦ÌîÊü¿Þ¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤ò¤È¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢ÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¤äÊä½õ¶â¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¹ÔºâÀ¯²þ³×¤ò¿Ê¤á¤¿¤¦¤¨¤ÇÀïÎ¬Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¤Ë¤â½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¤¿ºâÀ¯À¯ºö¤³¤½¤¬¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤ÈÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¡¢ÀÇÀ©´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ò¤Ï¤¸¤áº£Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤¬É¬Í×¤ÊË¡°Æ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈµÄ¾ì¤Ë½¸¤¦µÄ°÷¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£