グラビアアイドルの新田妃奈（26）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。

「今日もおつひな 普段は、撮影の時はファンの方との会える機会以外の日は打ち合わせや会食など、結構お休みは少なめです」と呼びかけ、ランジェリー姿を投稿した。黒いレースと花の刺しゅうがあしらわれた、ゴージャスな雰囲気のランジェリーで、Hカップの豊満なバストを輝かせている。

「今年こそ腹筋が割れるようにジムも頑張ります」と意気込んだ。

この投稿にフォロワーからは「絶世の美女」「スタイル完璧過ぎる」「ギリギリのライン」とコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。昨年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。