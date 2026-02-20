元日向坂46メンバー、素肌輝くキャミワンピ姿 “初ソロ海外”写真に反響「透明感すごい」「デコルテ綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/20】元日向坂46の高本彩花が2月19日、自身のInstagramを更新。初めての1人での海外旅行のショットを公開した。
【写真】27歳元日向坂メンバー「透明感すごい」色白素肌眩しいキャミワンピ姿
高本は「初ソロ海外 チェンマイ編」とタイのチェンマイを1人で訪れたことを報告し、街の中でのショットを複数枚投稿。美しい素肌が際立つ白いキャミソールワンピースに麦わら帽子をかぶった姿を披露し「ターペー門の近くのお店で買った麦わら帽子とさくらんぼのバッグお気に入りです！ニマンはおしゃれな建物や場所か多かったです！街がカラフルで可愛かった〜」と感想をつづっている。
この投稿に、ファンからは「初ソロ海外が楽しそうで良かった」「透明感すごい」「麦わら帽子似合ってる」「デコルテが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高本彩花、初の1人海外旅行ショット公開
◆高本彩花の投稿に反響
