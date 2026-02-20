「今日好き」出身美女「ガチ寝起き」からのビフォーアフター公開「起きてすぐとは思えない美しさ」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が2月18日、自身のInstagramを更新。寝起きからメイク後のビフォーアフター動画を公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「起きてすぐとは思えない美しさ」“ガチ寝起き”黒メガネ姿
土屋は「ガチ寝起きから大変身」とコメント。前髪をピンでとめた黒縁メガネの寝起き姿から、ヘアを整えて白い花の飾りをつけ、白い洋服に着替えたメイク後へのビフォーアフター動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「寝起きでも可愛すぎる」「起きてすぐとは思えない美しさ」「白が似合う」「天使のような可愛さ」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「起きてすぐとは思えない美しさ」“ガチ寝起き”黒メガネ姿
◆土屋惺来、寝起きからメイク後のビフォーアフター公開
土屋は「ガチ寝起きから大変身」とコメント。前髪をピンでとめた黒縁メガネの寝起き姿から、ヘアを整えて白い花の飾りをつけ、白い洋服に着替えたメイク後へのビフォーアフター動画を公開した。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「寝起きでも可愛すぎる」「起きてすぐとは思えない美しさ」「白が似合う」「天使のような可愛さ」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】