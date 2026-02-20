

お好み焼 美月／とろ～りお好み焼き ホルモン

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。香川からは、違いが楽しめるお好み焼きを紹介します！

高松市香川町大野の「お好み焼 美月（みづき）」。こちらの推しポイントが……

（お好み焼 美月／杉野直人さん）

「まず生地が2種類。『とろ～り』と『ふわふわ』っていうので。まったく別の粉を使わせてもらっていて、もうよそにはない。ともに」

そう、美月のお好み焼きは同じメニューでも、生地と焼き方が異なる「とろ～り」と「ふわふわ」の2種類から選べるんです。

まずは、「とろ～り」のおすすめは、「ホルモン」です。国産牛の小腸がたっぷり入っています。

（お好み焼 美月／杉野直人さん）

「まずお好み焼きなんですけど、『たこ焼き』と『もんじゃ』と、ええとこどりさしてもろうてます」

こちらのお好み焼き、中はたこ焼きのようなとろとろで軽い食感、外はもんじゃ焼きのおこげのようにパリパリ！「とろ～り」は、粉もんの良さが詰まった「ハイブリッドお好み焼き」なんです。ここに、ホルモンから出た脂でうま味とコクがプラスされています。

続いて、「ふわふわ」の「チーズベーコン」。とろとろに溶かしたチーズとカリッと焼いたチーズ、これまた2種類のチーズがトッピングしてあります。

ふわふわは焼き方にポイントが。広げた生地で具材を包みこんで、まるで「せいろ」のように、中を蒸し焼きにしています。

（お好み焼 美月／杉野直人さん）

「そうですね、関西風を分厚めに作ったような、包んで組み立てるような感じですね！ 邪道かもしれないんですけど」

ふんわり厚みのある生地と、「とろ～り」よりも増量したキャベツのザクザク感。この食感の違いがふわふわお好み焼きのポイントです。

「とろ～り」と「ふわふわ」、ふたつのお好み焼きの違いを楽しんでみませんか？

（2026年2月20日放送「News Park KSB」より）