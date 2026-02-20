フジ三上真奈アナ、生放送で第1子妊娠を生報告「私事で恐縮なんですが…」
フジテレビの三上真奈アナウンサーが、20日放送の同局系『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）に生出演。第1子妊娠を生報告した。
【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ
三上アナは、きのう19日に自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表。この日の番組冒頭、MCのバナナマン・設楽統から「きのう、三上さん、“おめでた”ということで、発表ありまして…」と振られると、この日出演の千秋と、カンニング竹山が「すごーい、おめでとう」と祝福。三上アナは「ありがとうございます」と頭を下げた。
設楽が「見た目…わからなかった」と言うと、三上アナは「わからなかったですか？私事で恐縮なんですが…まだしっかりと、（お腹に）入っているかなと（笑）」と話しつつ、「体調を見ながら産休に入るまで、仕事は続けていきたいと思っていますので、よろしくお願いします」と伝えた。
