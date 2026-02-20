タレント今田耕司（59）が20日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。最近の恋愛事情を語った。

この日は藤本美貴がゲスト出演。夫の品川庄司庄司智春との円満ぶりが知られており、リスナーから「今田さんはまだ結婚を諦めてないんですか？ミキティさんはどうしたらいいと思いますか？」と質問を受けた。

今田は現在の結婚観について「人生って全部経過なのよ。今そういうところにいるだけ。良いも悪いも一緒。例えば今1人でも、今1人なだけ。その先は誰にも分からない」と焦りはない様子。一方でアシスタントの若林有子アナから「結婚への気持ちはある？」と聞かれると、「ないわけないじゃないですか」と即答した。

これに藤本が「っていうかもう早くしたらいいのにって思います。何でしないんだろうっていう」と不思議そうにすると、今田は「あと相手だけです。相手だけ。相手が、何かわかんないですけど『自分じゃない』って言われる。違う、あなただ！って言ってるのに、『私じゃない』って」と最近の傾向を明かした。

藤本が「もっと押したらいいんじゃないですか。説得っていうか」とアドバイスすると、今田は「そうだね…え？説得ってどうすんの？結婚って説得するものでしたっけ？」と疑問を投げかけ、ラジオブースを笑いに包んでいた。