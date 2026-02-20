俳優和田正人（46）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。映画「教場」で共演した木村拓哉の明かした独特な記憶方法について語った。

木村と所属事務所が同じアイドルグループ「KEY TO LIT（キテレツ）」でラップ担当をしている猪狩蒼弥が木村と映画「教場」での共演について「木村さんと対峙（たいじ）しているときは、なんか異常な感じというか、ドキドキしながらやってました」と緊張していたことを明かした。MCハライチ澤部佑も「想像つかないよね、木村さんと演じる、って…和田さんは木村さんのお芝居のスゴさ、って」と尋ねた。

和田は「なんかね、木村さんって、記憶力とか速いんですよ、とにかく。猪狩とかも、一回つけられた手（演技）とかを、すぐにものにするのは、得意だと思う」と木村の後輩の猪狩が演技の覚えのは速いことを語った。

澤部は「（猪狩が）ダンスもやってるしね」と合いの手を入れた。ただ和田は「年期が違うというか、木村さんの場合。たとえば、教場とかではなく、他の現場でもご一緒させていただいたことがあるんだけど、だいたい、1分から1分半ぐらいの手を覚える人がいて、それを僕は木村さんとそばで見ていて、俺、そういうの苦手だから、見ていて、木村さんにふと『あれぐらいの尺だと、どれぐらいでおぼえられますか』って聞いたんですね…すると『5分』って答えた。えっ、5分？ 『覚えるコツとかってあります』って聞いたら（木村が）『録画、録音機能』って言った」と話した。澤部は「何、それ」と驚いた。

和田は「どういうこと、って言った」と当時を思い起こした。和田は「おそらくだけど、ずーとバラエティー番組をやられていた。あれって、お忙しいので、合わせて時間がないんですよ。その場でみんなで集まって、おそらく現場でやってる。何十年もやってきたから、目と耳で、勝手に覚えちゃう」と木村の驚異の記憶方法について解説した。和田は「僕はコツを教えてもらおうとしたけど、まったく参考にならなかった」と話した。