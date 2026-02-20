ブッカーがルーキー時代のコービーとの思い出を振り返る…アントは「それは世界一最高の気分」と偉大さを表現

現地時間2月13日から15日に行われた「NBAオールスター2026」で、デビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）とアンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）が、コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）について語るシーンを、NBA公式Xが公開した。

ブッカーはNBAドラフト2015で1巡目13位でサンズから指名を受け、2015－16シーズンにデビューを果たした。コービーは同シーズンに引退したため、2人が対戦したのはレギュラーシーズンの1試合のみとなった。新人だったブッカーはその試合で26得点7アシストをマーク。コービーはその実力を認め、試合後に「裏で話そう」とブッカーに声をかけ、ロッカールームで自身のシグネチャーモデルのシューズにメッセージを書いてブッカーへ贈った。

ブッカーが思い出を振り返るようにコービーの映像を見ていたところへ現れたエドワーズ。ブッカーは「君はコービーと対戦したことがなかったんだね」と投げかけると、エドワーズは「彼と話す機会があったんだろ?それは世界で一番最高の気分だとわかるよ」と返答し、コービーの偉大さを語った。

今は亡きコービーの“マンバメンタリティー”は、コービーを知る現役選手たちによって受け継がれている。



BOOK: "You didn't get to play against Bean."

ANT: "I know you got the chance to holla at him… that's the best feeling in the world."

During All-Star Weekend, @DevinBook told @anthonyedwards about his rookie-year experience playing against Kobe Bryant 💯 pic.twitter.com/JvsLm4kwrg

【動画】NBA公式Xがブッカーとエドワーズがコービーを語る映像を公開