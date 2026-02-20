「山本由伸からホームラン打っても居場所がないのか」ド軍キム・ヘソンのトレードor開幕マイナー説を憂う韓国メディア

“ワールドシリーズMVP”の山本由伸からホームランを打っても居場所はないのか。ロサンゼルス・ドジャースの韓国人野手キム・ヘソンが、昨年に続き2年連続でマイナーで開幕を迎える可能性があるというアメリカ現地の憂鬱な見通しが出ている。

ドジャース専門メディア『ドジャース・ウェイ』は2月19日（日本時間）、「ドジャース春季キャンプの二塁手競争には明確な二つの解決策がある」と題した記事を通じて、キム・ヘソンの二塁手争いの展望を暗く見通した。

ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督は、昨年11月に足首の手術を受けたトミー・エドマンが故障者リストで2026年シーズンをスタートすると明らかにした。

これでミゲル・ロハスが開幕戦二塁手の座を確保し、キム・ヘソンと有望株のアレックス・フリーランドが控え二塁手の座をめぐって激しい競争を繰り広げている。キム・ヘソンは現在行われているドジャースの春季キャンプで、ライブBPに登板した山本由伸相手に本塁打含む2安打を放つなど積極的にアピールしている。

『ドジャース・ウェイ』は「キム・ヘソンとチーム内最高の有望株フリーランドが最も有力な候補だ。新加入のサンティアゴ・エスピナルも極めて低いが可能性はある」とし、「ドジャースは最初の全体練習を前にロバーツ監督が直接、キム・ヘソンとフリーランドが26人ロースターの同じ一つの枠をめぐって競争している事実を明らかにした」と伝えた。

キム・ヘソン（写真提供＝OSEN）

では競争に敗れた場合、キム・ヘソンのメジャー2年目はどうなるだろうか。『ドジャース・ウェイ』は「春季キャンプの成績によって、キム・ヘソンとフリーランドのうち1人はマイナーでシーズンを始めることになる」とし、「その選手がフリーランドなら大きな問題はない。彼は非常に若く、保証されたメジャーの年俸を受け取る選手でもない。だがキム・ヘソンであれば、ドジャースがトレードの決断を下すかもしれない。ドジャースの二塁手競争が、キム・ヘソンのトレードを現実化させる可能性があるという話だ」と予想した。

同メディアは具体的に「ドジャースはこれまでキム・ヘソンをどのように活用すべきか明確に決められていないようだ。複数報道によると、大谷翔平がキム・ヘソン獲得を勧め、ドジャースは具体的な活用案を十分に整えないまま契約を結んだ可能性もある」と見た。

キム・ヘソンがトレードカードとして魅力的な理由は、能力に比べて年俸が安いからだ。メディアは「キム・ヘソンの契約規模はドジャース全体の年俸と比べると非常に小さい。しかし、その点がむしろトレードカードとして魅力的になり得る」とし、「キム・ヘソンを獲得するチームの立場から見れば、メジャー経験は少ないが豊富なプロ経験を持つ多才な守備手であり、コンタクト重視の打者を比較的負担なく連れて来られる」と分析した。

これより実現可能性がさらに高いシナリオは、昨季のように“忍耐のマイナー生活”を経てメジャーへ昇格し、能力を証明することだ。しかし、ロバーツ監督の呼び出しを受けたとしても出場機会は保証されない。昨季のポストシーズンのように、ベンチからひたすらチームメイトを応援することになるかもしれない。

『ドジャース・ウェイ』は最後に「キム・ヘソンが開幕ロースターに入れなかった場合、マイナーで待機しフリーランドが期待に達しなければ入れ替えればいい。これがより可能性の高いシナリオだ」としながらも、「キム・ヘソンの立場では、毎日出場機会を得られるチームへ移籍する方がより良い選択かもしれない」と述べ、キム・ヘソンにトレード移籍を勧めた。

同メディアは「もちろんすべてが先走った話かもしれない。ドジャースは現在二塁手の座をめぐる競争が本格化しており、キム・ヘソンとフリーランドには多くのものが懸かっている。特にキム・ヘソンにとっては、今こそ存在感をはっきり示す絶好の機会だ」とし、キム・ヘソンの去就に注目していた。

（記事提供＝OSEN）