Snow Man宮舘涼太『CHEER』表紙＆巻頭特集に登場！アイドルとしての熱い想いを語る
Snow Manの宮舘涼太が『CHEER（チア）Vol.67』（3月2日発売）の表紙と巻頭特集に登場することが発表された。
■「昔から受け継がれてきたことというのは、この事務所にいる人間として守っていきたい」（宮舘涼太）
4月から放送がスタートするオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』で、連ドラ初主演にしてアンドロイド役を演じる宮舘。
誌面にはルーズなモヘアニットを着用し、ゆるっとした部屋着スタイルで登場。寝転がって目を閉じるなど、リラックスムードで撮影が行われた。
ブランケットを被ったり、コントローラーを手にゲームをプレイしてみたりと、おうちデートを楽しんでいる様子のカットが盛りだくさん。Vol.65に登場した目黒蓮、Vol.66に登場した佐久間大介に続き、宮舘がメガネをかけるショットも。
インタビューでは「“アイドルとして”守りたいもの、守っていることとは？」の質問に「この事務所の縦の繋がりというか、しきたりというか、そこですかね。たとえば昨年末3年ぶりにカウントダウンコンサートが復活しましたが、昔から受け継がれてきたことというのは、この事務所にいる人間として守っていきたいと思います。それで世の中が、少しでも活気に溢れるのであれば、日本でアイドルをやっていることが誇りに思えるような気がするんです。それは守り続けていきたいものですね」とコメント。アイドルとしての熱い想いを語っている。
■書籍情報
2026.03.02 ON SALE
『CHEER（チア）Vol.67』
■関連リンク
CHEER編集部 公式X
https://x.com/cheer_tkj
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/