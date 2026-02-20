20日14時現在の日経平均株価は前日比611.01円（-1.06％）安の5万6856.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は298、値下がりは1256、変わらずは38と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は127.55円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が117.66円、東エレク <8035>が58.16円、ファストリ <9983>が36.9円、イビデン <4062>が26.34円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を32.29円押し上げている。次いで住友電 <5802>が13.50円、大塚ＨＤ <4578>が8.52円、セコム <9735>が5.28円、三井金属 <5706>が5.13円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は非鉄金属、医薬品、その他製品の3業種にとどまっている。値下がり1位は証券・商品で、以下、輸送用機器、空運、その他金融、繊維、電気・ガスと並ぶ。



※14時0分11秒時点



株探ニュース

