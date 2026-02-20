3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向け14日から宮崎事前合宿をスタートした侍ジャパン。アドバイザーを務めるダルビッシュ有投手（39）の存在感が際立っている。

ブルペン、サブグラウンドで投手陣と話し込む「ダルビッシュ塾」はもはや日常の光景。日の丸を背負うトップ選手でさえも憧れの眼差しを向けている。藤平は「教科書のような答え、質問したものの答えが100％のものが返ってくる。何か困ったことあったら1番最初に聞きに行きたいなと思っています」と目を輝かせた。27歳右腕にとっては「小さい頃から見ていた選手」といい「2009のWBCもテレビで見てたので、ちょっとまだ喋るのも、本当に緊張します」というレジェンドから話を聞けることを感謝していた。

研究熱心さや豊富なトレーニング知識から「教授」と称される北山も「ダルビッシュさんの今までの経験値、物の見方があってこそのアドバイス。魔法の言葉を頂いてます」と感銘を受ける。沢村賞右腕の伊藤もツーシームなど球種についての助言も受けるだけでなく、日本ハムの後輩・北山を例に出し「あの不器用な北山投手がすぐ変わる。ダルビッシュさんの言葉は凄いんだなと思った」と目を丸くした。

前回大会メンバーの大勢はスライダーについて相談。「ジャイロ回転で曲がりが少ない」という悩みに対し「曲がりの大きいスイーパーも打たれ出しているデータもある。曲がるからっていいわけじゃない」と答えが返ってきた。右腕は「これが僕の良さなんだなと、改めて確信に変わりました」と自信を深めていた。

助言だけでなく、ドジャース・山本が師事する矢田トレーナーのトレーニングを行う高橋宏や北山には逆質問。常に知識をアップデートする姿勢も選手たちをまた刺激している。

まさに「生ける教材」。残りの合宿期間も注目したい。（記者コラム・小野寺 大）