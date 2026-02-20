◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第5クール2日目（20日、沖縄・那覇）

第5クールに突入し、ここまで「いい感じにきている」と順調さをのぞかせた田中将大投手。現在の手応えや投手陣の雰囲気などについて明かしました。

先日のライブBPでは最速147キロも記録。ブルペンでやってきたことは出せたとしながらも、打者を迎えると思い通りにいかなかった部分もあったそうで、課題を口にします。それでも実戦に向けては「いつ入ってもいいコンディション」とコメント。「あとは対外試合入っていって、いい形で投げられるかどうかだけなので。コンディションに関してはいつでもやっていけるという感じ」と意気込みました。

則本昂大投手をはじめ、新戦力が加わり、さらに明るい雰囲気も増す巨人投手陣。田中投手も「もちろん真剣にやるときはやりますし、楽しく盛り上げながらやれる部分というのは明るい感じで。非常にいい雰囲気の中でこのキャンプ過ごせている」と明かします。

さらにシーズンに向けては「しっかり頑張ります！」と一言。続けて「やはり先発投手としてたくさんマウンドには上がりたいと思っているので、そこをつかみ取れるようにしっかり頑張りたい」と意気込みました。