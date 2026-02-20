ベルギー出身のジャン＝ピエール（74）＆リュック（71）のダルデンヌ兄弟監督が3月19日から22日まで東京・渋谷地区で開催されるフランス映画祭に合わせて来日することが決まった。

クロージング作品に決まっている最新作「そして彼女たちは」をひっさげての来日で、作品は3月27日からBunkamura ル・シネマ渋谷宮下、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほかで順次全国公開される。

「ロゼッタ」（1999年、日本は2000年公開）と「ある子供」（05年公開）でカンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを2度獲得しているほか、他の作品も含め世界中で100以上の賞を得ているベルギーの至宝。昨年の第78回カンヌ国際映画祭（南仏）で脚本賞とエキュメニカル審査員賞をダブル受賞し、第98回アカデミー賞国際長編映画賞のベルギー代表作品にも選ばれた「そして彼女たちは」は、母子支援施設での出産を経て、次なるステップに進もうとする少女たちの姿を描いた感動のヒューマンドラマだ。

来日に当たり、ダルデンヌ兄弟は「映画を通して彼女たちと対話を」「日本の皆さんの心に響くことを願っています」とコメントを寄せている。名匠の参加でフランス映画祭も盛り上がりをみせそうだ。