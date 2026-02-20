大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場を果たした５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が話題沸騰中の新曲の撮影の裏側を見せた。

佐野は２０日までにインスタグラムで「『爆裂愛してる』ミュージックビデオ公開されました！ ぜひチェックしてください リリイベもありがとう！！ 久しぶりにできて本当に楽しかったです！ またやりたいなぁ ＭＶ見た方爆裂とコメントください」とつづり、１８日リリースの新曲「爆裂愛してる」のＭＶ撮影のオフショットを公開。メンバーカラーが用いられ、肩には大きなフリフリが付いた衣装を披露した。ストーリーズでは「２００万再生ありがとう！え、昨日公開されたばっかだよね…？本当にありがとう…」と感謝のファンへの感謝の思いをつづった。

この投稿にファンからは「爆烈は絶対に日本を元気にしてくれる曲」「爆裂ＭＶ最高すぎてリピしまくってるよ」「ＭＶとっても好きかも！ダンスシーン多くてうれしいよ〜」「勇ちゃんとｍｉｌｋのお陰で毎日元気もらってる」「ほんとにあのＭＶは地球を爆裂に明るく幸せにするね」「佐野勇斗さん太陽所持してて神だった」などのコメントが寄せられている。