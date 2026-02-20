元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則が２０日、東京・渋谷宮下公園で「ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣオフィシャルストア」オープニングイベントに出席した。

３月５日に迫った大会開幕に向け、全５００種類以上のグッズが販売。この日は、お笑いコンビ・バッテリィズらとトークセッションを展開した。

６日まで中日のキャンプに臨時コーチとして招へいされていた川崎は今大会の注目選手に同球団の高橋宏斗をピックアップ。実際にブルペンの打席に立った経験から「もうアメリカのスカウトの人がざわつきます。それぐらいの球。あの投げ方から出てくるフォークがすごい。消えます。振った後に多分気づくでしょうね」と魅力を続々と語った。

日本のライバルチームの中では、ドミニカ共和国に注目。自身が米大リーグに在籍した経験と重ね合わせ、「ドミニカの友達はすごく多い。ドミニカの選手たちとの騒ぎ方（をする）。日本人と違う感情の出し方もぜひ皆さん知ってほしい」と独自の視点で見どころを解説した。

店内にある多数の商品の中で、鈴木誠也の背番号「５１」のユニフォームが気になると明かした川崎。「あれはどっちの鈴木なのか（２００６年、０９年大会でイチローも背番号５１を着用）。一個買って帰ろうかな」と憧れのイチロー氏の名前を出しながらその理由を明かした。

０６年の第１回大会と０９年の第２回大会では、日本代表として活躍し、大会連覇に貢献した。徐々に熱を帯びている状況に「２０年前はまさかこんな風に盛り上がると思わなかった。大会に出ていた者としてはすごく嬉しい」と笑顔。「選手たちのプレッシャーとかすごく分かる。日本は勝たないといけないというプレッシャーがありすぎる。でも、もっと国の誇りを持って正々堂々と日本の野球を表現してほしい」と侍戦士へエールを送った。