「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が２０日、東京・渋谷宮下公園で「ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣオフィシャルストア」オープニングイベントに出席した。

３月５日に迫った大会開幕に向け、全５００種類以上のグッズが販売。この日は、２００６年の同大会で日本代表の優勝メンバー川崎宗則らとトークセッションを展開した。

日本ハムファンの牧野はこの日もファイターズ愛が爆発。注目選手を聞かれると「伊藤大海投手と北山亘基投手です！２人を一番応援したいなと思います」と語った。

日本ハムと同じくらい愛しているのが、今回米国代表の主将を務めるアーロン・ジャッジ。海外の注目選手・チームには、当然ジャッジをチョイス。「Ｉ ＬＯＶＥ ジャッジなので。日本と戦ったら、どっちを応援したらいいか分かんない…」と頭を悩ませると、川崎から「そこは日本を応援してください」と思わずツッコミされた。

大会連覇を狙う侍戦士へ「♪ニッポンの未来はＷｏｗ，Ｗｏｗ，Ｗｏｗ，Ｗｏｗ 世界がうらやむｙｅａｈ，ｙｅａｈ，ｙｅａｈ，ｙｅａｈ〜 侍ジャパン！」とグループの名曲「ＬＯＶＥマシーン」の生歌に乗せながらエールを送った。