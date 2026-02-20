「WORLD　BASEBALL　CLASSICオフィシャルストア」オープニングイベントに出席した（左から）バッテリィズ・エース、寺家、川崎宗則、モーニング娘。’\E０１A\・牧野真莉愛、森山未唯

　「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が２０日、東京・渋谷宮下公園で「ＷＯＲＬＤ　ＢＡＳＥＢＡＬＬ　ＣＬＡＳＳＩＣオフィシャルストア」オープニングイベントに出席した。

　３月５日に迫った大会開幕に向け、全５００種類以上のグッズが販売。この日は、２００６年の同大会で日本代表の優勝メンバー川崎宗則らとトークセッションを展開した。

　日本ハムファンの牧野はこの日もファイターズ愛が爆発。注目選手を聞かれると「伊藤大海投手と北山亘基投手です！２人を一番応援したいなと思います」と語った。

　日本ハムと同じくらい愛しているのが、今回米国代表の主将を務めるアーロン・ジャッジ。海外の注目選手・チームには、当然ジャッジをチョイス。「Ｉ　ＬＯＶＥ　ジャッジなので。日本と戦ったら、どっちを応援したらいいか分かんない…」と頭を悩ませると、川崎から「そこは日本を応援してください」と思わずツッコミされた。

　大会連覇を狙う侍戦士へ「♪ニッポンの未来はＷｏｗ，Ｗｏｗ，Ｗｏｗ，Ｗｏｗ　世界がうらやむｙｅａｈ，ｙｅａｈ，ｙｅａｈ，ｙｅａｈ〜　侍ジャパン！」とグループの名曲「ＬＯＶＥマシーン」の生歌に乗せながらエールを送った。