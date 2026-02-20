お笑いコンビ・春とヒコーキが、４都市を巡る第３回単独ライブ「モンキービジネス」（４月１０〜１３日、大阪・ＡＢＣホール。１７〜１９日、福岡・西鉄ホール。２５〜２６日、北海道・サッポロファクトリーホール。５月１〜６日、東京・日経ホール）で、チケットが即日完売したことを受けて、追加公演を開催することが２０日までに発表された。

大阪では日程も１日追加され、３公演。福岡、北海道では１公演、東京では３公演と、合計８公演が追加された。

大規模な公演を前に２人は「山で猿の集団に出くわしてしまい、襲われかけたことがあります。子猿がいたせいか、親猿っぽい個体が威嚇してきたのです。僕は日傘を持っていました。いざとなったら前方にバサっと開いて姿を隠し、相手が見失った隙に高速で攻撃する、キメラアント編のフェイタンみたいな戦法で挑むつもりでした。結局、無事に逃げることができました。単独ライブ『モンキービジネス』のタイトルを見るたびに思い出すトラウマです！」とユニークなエピソードを交えながら「即日完売につき、追加公演決定！もっと思い出させてください！」と呼びかけた。