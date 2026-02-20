テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。ＳＰ２位のアリサ・リュウ（米国）が１５０・２０点、計２２６・７９点逆転で金メダルとなった。

番組では演技、キス＆クライ、表彰式の模様など映像を紹介。演技終了後の中井が得点が出て銅メダル確定を知ると、きょとんとした表情を見せるなど日本勢それぞれの素の顔を見て感想を尋ねられた元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は思わず「なんか、かわいいな〜」とポロリ。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「ほんとうですねぇ。競技終わって女の子に戻りましたっていうのが…」というと、玉川氏は「それがいい、それでいい」とうなずいていた。