Apple Watch文字盤図鑑その65 - プライドハーモニー
OSがアップデートされる度に種類が増えている、Apple Watchの文字盤デザイン。それぞれの特徴や使いこなしのポイントを紹介します。今回は「プライドハーモニー」です。
○「プライドハーモニー」は手首を下げている間もカッコいい
「プライドハーモニー」は、LGBTQ+コミュニティへの祝福をコンセプトとした文字盤です。手首を上げる度にレインボーカラーの配色が変化し、手首を下げている間は色面が細い縞模様で表現されます
「プライドハーモニー」はAppleの「2025プライドコレクション」で発表された文字盤です。プライドコレクションとは、LGBTQ+の権利を啓発する活動が行われる「プライド月間」（毎年6月）にあわせてAppleがリリースしている、文字盤やバンド、壁紙のシリーズです。
Appleの「2025プライドコレクション」。文字盤と同じデザイン要素を用いたバンドも同時に発売されています
2025年版はレインボーカラーを中心とした多数の色面を組み合わせたデザインで、手首を上げる度に配色が切り替わります。また、黒の色面は時刻（時）の数字を独特の表現で示しています。
○情報量と実用性
「プライドハーモニー」のダイヤルはアナログの1種類のみです。コンプリケーションは1つだけ配置可能ですが、文字で小さく表示されるタイプなので、情報を取るという目的ではあまり実用的ではありません。主張の強さそのものが情報量、といえるでしょう。
○おススメの使い方
華やかなビジュアルと、ダイナミックな色面の変化が特徴のデザインです。特に、「2025プライドコレクション」のバンドと組み合わせれば、コーディネートのアクセントになります。また、赤、青、緑など原色系の鮮やかなバンドと組み合わせるのもおすすめです。
○アレンジ例
デザイン的にカスタマイズできる点はなく、手首の上げ下げで自動的に色面が変化。下げている間は色面が細い縞模様になります
コンプリケーションは小さく文字が表示されるスタイル。時刻表示に応じてコンプリケーションの表示位置も変わります
○「プライドハーモニー」文字盤のバランスは?
「プライドハーモニー」は、インパクトある色面で手元を彩る、主張の強い文字盤です。黒い色面が示す独特な時刻表示もポイントです
笠井美史乃 かさいよしの アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。 この著者の記事一覧はこちら
○「プライドハーモニー」は手首を下げている間もカッコいい
「プライドハーモニー」は、LGBTQ+コミュニティへの祝福をコンセプトとした文字盤です。手首を上げる度にレインボーカラーの配色が変化し、手首を下げている間は色面が細い縞模様で表現されます
Appleの「2025プライドコレクション」。文字盤と同じデザイン要素を用いたバンドも同時に発売されています
2025年版はレインボーカラーを中心とした多数の色面を組み合わせたデザインで、手首を上げる度に配色が切り替わります。また、黒の色面は時刻（時）の数字を独特の表現で示しています。
○情報量と実用性
「プライドハーモニー」のダイヤルはアナログの1種類のみです。コンプリケーションは1つだけ配置可能ですが、文字で小さく表示されるタイプなので、情報を取るという目的ではあまり実用的ではありません。主張の強さそのものが情報量、といえるでしょう。
○おススメの使い方
華やかなビジュアルと、ダイナミックな色面の変化が特徴のデザインです。特に、「2025プライドコレクション」のバンドと組み合わせれば、コーディネートのアクセントになります。また、赤、青、緑など原色系の鮮やかなバンドと組み合わせるのもおすすめです。
○アレンジ例
デザイン的にカスタマイズできる点はなく、手首の上げ下げで自動的に色面が変化。下げている間は色面が細い縞模様になります
コンプリケーションは小さく文字が表示されるスタイル。時刻表示に応じてコンプリケーションの表示位置も変わります
○「プライドハーモニー」文字盤のバランスは?
「プライドハーモニー」は、インパクトある色面で手元を彩る、主張の強い文字盤です。黒い色面が示す独特な時刻表示もポイントです
笠井美史乃 かさいよしの アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。 この著者の記事一覧はこちら