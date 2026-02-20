「ビジュ強すぎ」&TEAM・JO＆ニコラス、“モデル級スタイル”で視線独占！人気俳優との3SHOTも話題に

&TEAMのJO（ジョウ）とニコラスが、モデルさながらのオーラで視線を独占した。

JOとニコラスは最近、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT

公開された写真は、2月18日に東京・銀座周辺で開催されたラグジュアリーブランド「エルメス（HERMES）」のイベントに出席した際に撮影されたものだ。

JOは、ベージュのチェック柄ロングコートにスカーフを合わせたクラシックな装いで登場。抜群のスタイルが際立ち、洗練された雰囲気を漂わせた。一方のニコラスは、同じくベージュトーンのトレンチコートにスカーフを合わせ、シックで都会的なスタイリングを披露。シャープな表情と落ち着いた佇まいが印象的だ。高身長を生かした完璧なシルエットで、ひときわ目を引く存在感を放った。

また、俳優の斎藤工との3ショットも公開され、大人のムード漂う豪華な共演として話題を集めている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）

投稿を見たファンからは「モデル級スタイル…」「ビジュ強すぎ」「カッコよすぎる」「おしゃれ〜」などのコメントが寄せられている。

なお、2人が所属する&TEAMは、2月16日に“台湾版紅白”とも呼ばれる『2026超級巨星紅白藝能大賞』に出演。初出演で大トリという大役を担い、グローバルな存在感を示した。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。