西田尚美、直筆メッセージ付きの手作り味噌公開「達筆」「完成が楽しみ」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の西田尚美が2月18日、自身のInstagramを更新。味噌教室での姿を公開した。
【写真】56歳個性派女優「達筆」筆でメッセージを書いた手作り味噌
西田は「お味噌2026」「昨年仕込んだお味噌が美味しくて今年も松庵文庫のお味噌教室へ」と味噌教室に参加したことを報告。「今年のお味噌の上には、『健やかな楽しいお味噌です』と書いた」とメッセージを毛筆で書いている様子や、そのメッセージとともに包まれた仕込んだ味噌を公開した。
また「味噌団子の重さを測って500gぴったり出して喜ぶ」「仕込んだ後のお昼ご飯のお品書き。美味しすぎた麻婆豆腐、柚子味噌、香味野菜味噌…」などとつづり、味噌を仕込んでいる間の1コマや、仕込み後の昼食なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「素敵な笑顔」「達筆」「完成が楽しみですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
