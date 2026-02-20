超ときめき宣伝部「ガルアワ」パフォーマンス決定 安⻫星来・AKB48伊藤百花ら追加出演者解禁【GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER】
【モデルプレス＝2026/02/20】4⽉18⽇に東京・代々⽊第⼀体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』の追加出演者が発表された。
【写真】1人卒業発表のTikTokバズアイドル、6人体制でステージ立つ姿
アーティストには、“ときめく恋と⻘春”をコンセプトに唯⼀無⼆のポップサウンドを届ける超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）が出演。ヒットナンバーを次々と⽣み出す中、『超最強』はTikTok総再⽣回数25億回を記録し、TikTokトレンド⼤賞2025でインパクト・ソング賞を受賞。2025年全国14都市を巡る結成10周年記念ツアーを成功させ、3⽉には10周年イヤーを締めくくるアルバム『ときめきえがお』のリリースを控えた同グループが、会場にときめきを届ける。さらに、メンバーの坂井仁⾹、菅⽥愛貴はモデルとしても登場し、ランウェイを盛り上げる。
また、2025年12⽉に⽇韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』から誕⽣した7⼈組グローバルヒップホップグループ・H//PE PrincessがGirlsAward初登場。約3ヶ⽉にわたるサバイバルオーディションを経てグローバルファン投票により選ばれたのはココ、YSY、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジンの7⼈。グループ名には「世界を熱狂させる“No.1ヒップホップアーティスト”になる」という意気込みが込められている。2026年上半期の⽇韓デビューを⽪切りに世界へ⽻ばたくヒップホップグループが、初出演となる⼤型ファッションイベントでパフォーマンスを披露する。
ランウェイを彩るモデルには、映画 『うるわしの宵の⽉』でヒロインを演じることが発表され話題の安⻫星来、新曲『名残り桜』の新センターに抜擢され注⽬を集めるAKB48の伊藤百花、SNSでの活躍に加え⾳楽プロジェクトを再始動させたなえなの、⼥優、モデル、CM出演などマルチに活躍する莉⼦のほか、ABEMAの⼈気恋愛リアリティショー『今⽇、好きになりました。』に出演した古園井寧々、多⽥梨⾳ら“今⽇好き”出⾝モデルも多数出演。さらに、アーティスト出演が決定しているCANDY TUNEから⽴花琴未、南なつがモデルとしてランウェイに登場する。（modelpress編集部）
今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』に決定。可愛いものにときめく気持ち・少し毒っぽい遊び⼼など、⼥の⼦の中にある“いくつもの顔”にフォーカス。どんな側⾯も否定せずにそっと肯定し、全ての⼈に「今の私でいい」と⾃信を持ってほしいという願いが込められている。
【⽇時】2026年4⽉18⽇（⼟） 開場13：00 ／ 開演14：30 （予定）
【会場】国⽴代々⽊競技場第⼀体育館 （住所︓東京都渋⾕区神南2丁⽬11）
【出演者】※五⼗⾳順
＜MODEL＞
愛来／青島心／有坂心花／安斉星来／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／伊藤百花（AKB48）／入江美沙希／宇井優良梨（GENIC）／王林／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）／小國舞羽／小栗有以（AKB48）／葛西杏也菜／梶原叶渚／加藤栞／香音／川口葵／川口ゆりな／黒瀬ひな／古園井寧々／小宮山莉渚／小室安未／紺野彩夏／雑賀サクラ／坂井仁香（超ときめき◆宣伝部）／佐藤和奏／白石乙華／鈴木瞳美（≠ME）／鈴木ゆうか／菅田愛貴（超ときめき◆宣伝部）／せいら／高比良由菜／武田玲奈／多田梨音／立花琴未（CANDY TUNE）／田仲埜愛／田鍋梨々花／谷崎早耶（≠ME）／津代美月（Jams Collection）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／なえなの／中島瑠菜／永瀬莉子／なごみ／那須ほほみ／夏川メガン／生見愛瑠／土方エミリ／平松想乃／藤井サチ／ブリッジマン遊七／星乃夢奈／堀越麗禾／本田紗来／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／ミチ／水瀬さらら（Jams Collection）／MINAMI／南なつ（CANDY TUNE）／三原羽衣／向井怜衣／村上愛花／山口綺羅（Girls2）／山本望叶／ゆい小池（ゆいちゃみ）／ゆうちゃみ／莉子／りんか 他
＜MENʼS NON-NO MODEL＞
中田圭祐／鈴木仁／鈴鹿央士／豊田裕大／水沢林太郎／樋之津琳太郎／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／高橋紅輝（※「高」は正式には「はしごだか」）他
＜GUEST＞
小川史記（BUDDiiS）／草川直弥（ONE N' ONLY）／こーくん／高尾颯斗（ONE N’ONLY）／とうあ／松本怜生／もーりーしゅーと／よしあき 他
＜ARTIST＞
CANDY TUNE／GPP／超ときめき◆宣伝部／超特急／H//PE Princess／MAZZEL 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄 他
【Not Sponsored 記事】
