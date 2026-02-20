２０日午前２時２５分頃、山口県下関市豊浦町川棚で、「助けて」「火と煙が見える」などと１１９番が相次いだ。

同県警や下関市消防局などによると、木造２階建ての浄土真宗本願寺派「正琳寺」が全焼し、約３時間後に鎮火した。焼け跡から２人の遺体が見つかった。この寺に住むとみられる５人と連絡がとれていないという。

県警によると、寺には、８０歳代の男性のほか、５０歳代の男性、４０歳代女性、１０歳代男性、女児の計５人が住んでいたとみられる。

寺の近所に住んでいる男性（６９）は「ぱちぱちと音がして様子を見に行くと、数メートルの高さの火柱が上がっているのが見えた。寺の人たちの安否が分からず、言葉が出ない」と話した。近くの男性（８０）は「夜中に窓の外を見たら、寺から火が迫っていたので慌てて海岸まで逃げた。集落の人も逃げ、無我夢中だった」と振り返った。

浄土真宗本願寺派本願寺山口別院（山口市）によると、正琳寺は４００年以上の歴史があるとされる。

現場は、下関市役所から北に約２０キロにある漁業が盛んな地域。周囲は民家が立ち並び、近くには川棚温泉がある。