【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ビジネスの交渉や歴史の言葉がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、オフィスでのやり取りや社会の仕組み、さらには歴史を感じさせる奥深い言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースが埋まった瞬間のスッキリ感を楽しみましょう。
ど□□しょ
と□□つ
□□じん
ご□□けいせい
ヒント：歴史ドラマやスポーツで、初めて戦いの場に臨むことを表す言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うい」を入れると、次のようになります。
どういしょ（同意書）
とういつ（統一）
ういじん（初陣）
ごういけいせい（合意形成）
意思を確認するための「同意書（どういしょ）」や、基準をそろえる「統一（とういつ）」の中に、初めての戦いを指す「初陣（ういじん）」や、ビジネスの現場で重要な「合意形成（ごういけいせい）」が隠れていました。事務的な手続きから、武士の時代を思わせる古風な言葉、そして現代のコミュニケーション術まで、同じ2文字が時代や場所を超えて言葉を形作っているのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、オフィスでのやり取りや社会の仕組み、さらには歴史を感じさせる奥深い言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースが埋まった瞬間のスッキリ感を楽しみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
と□□つ
□□じん
ご□□けいせい
ヒント：歴史ドラマやスポーツで、初めて戦いの場に臨むことを表す言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うい正解は「うい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「うい」を入れると、次のようになります。
どういしょ（同意書）
とういつ（統一）
ういじん（初陣）
ごういけいせい（合意形成）
意思を確認するための「同意書（どういしょ）」や、基準をそろえる「統一（とういつ）」の中に、初めての戦いを指す「初陣（ういじん）」や、ビジネスの現場で重要な「合意形成（ごういけいせい）」が隠れていました。事務的な手続きから、武士の時代を思わせる古風な言葉、そして現代のコミュニケーション術まで、同じ2文字が時代や場所を超えて言葉を形作っているのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)