モデルで歌手のすみれさん（35）が2月20日までにインスタグラムを更新。2022年に急逝した母親で女優の松原千明さんとの親子写真を公開し、話題となっている。



【写真】娘を包み込む松原千秋さん 母娘そっくりな笑顔

松原さんは2月18日が誕生日。すみれさんは「Happy Birthday Momma」と誕生日を祝うメッセージをつづり、幼き日の写真をアップ。



涼しげなファッションに身を包んだ松原さんは、幼いすみれさんを後ろから包み込むように立ち、母娘はそっくりな笑顔でカメラに視線を向けている。



また、すみれさんが赤ちゃんの頃の写真や、父親で俳優の石田純一さんも含めたスリーショットも公開した。



すみれさんは文末に「Wish you were here（翻訳:あなたがここにいたらいいのに）」と添えた。



懐かしの親子ショットに感じ入るファンも多く、SNSでは「なんて可愛いの」「素敵な写真」「松原千明さんステキ〜」「ステキな千明さんの懐かしい姿に涙が出ました」「ママすごくきれい」「泣きそう」などのコメントがあった。



松原さんは1988年に石田さんと結婚し、90年にすみれさんを出産。99年に石田さんと離婚。2022年10月、アメリカ・ハワイで死去した。64歳だった。